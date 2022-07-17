Fenerbahçe'nin istediği Alassane Plea için Galatasaray da devreye girdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyorlar. Birçok isimle transfer görüşmeleri yapan bu iki kulüp, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

Joao Pedra da karşı karşıya geldiler

Galatasaray'ın anlaşma aşamasına geldiği Joao Pedro için devreye giren Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye yaklaştı. Yıldız oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Alassane Plea için de rakip oldular

Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü ve Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için Galatasaray da devreye girdi. Her iki kulüp de görüşmelerini sürdürürken, 29 yaşındaki oyuncuya Fransa, Almanya ve İngiltere'den de taliplerin olduğu öğrenildi.