Fenerbahçe'nin eski yıldızı Avustralya'ya transfer oldu
Avustralya 1. Futbol Ligi (A-Ligi) ekiplerinden Melbourne Victory, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli milli oyuncu Nani'yi renklerine bağladı.
Spor 12.07.2022, 19:47
Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda oynayan Portekizli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.
Manchester United, Valencia, Lazio, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev alan Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 112 maçta 23 gole imza attı.
Nani, son olarak İtalya'nın Venezia takımında forma giymişti.
Kaynak: AA
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