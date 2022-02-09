Fenerbahçe'nin eski golcüsü yeniden Süper Lig'de

Çaykur Rizespor, kadrosuna tanıdık bir ismi daha kattı.

Karadeniz ekibi transferin son saatlerinde bonservisi elinde bulunan Papiss Cisse'yi renklerine bağladı. Rizespor 36 yaşındaki futbolcunun lisansını TFF'ye bildirdi.

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

"Çaykur Rizespor’umuz tecrübeli santrafor Papiss Demba Cissé'yi renklerine bağladı.

İstanbul’da Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Papiss Demba Cissé'ye kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Türkiye'de daha önce Alanyaspor forması da giyen Papiss Cisse, Fenerbahçe formasıyla 28 maçta 5 gol kaydetti.

Çaykur Rizespor daha önce Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Eren Albayrak, Kubilay Kanatsızkuş ve Carlos Ponck'u transfer etmişti.

Kaynak: NTVSPOR