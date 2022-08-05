Fenerbahçe'nin cezası belli oldu
Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçında yaşananlar nedeniyle kısmi seyircisiz oynama ve para cezası verildi.
Spor 05.08.2022, 20:04 05.08.2022, 21:25
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından Fenerbahçe'ye para ve kısmi seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kısmi seyircisiz (en az 5 bin koltuk) oynama cezası aldığı belirtildi.
UEFA, 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açmıştı.
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