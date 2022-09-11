"Fenerbahçe'nin ceza alacağına eminim"

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.

Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu, maçın ardından sarı-lacivertli takımın çok sert oynadığını belirterek, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı" diyerek basın toplantısını terk etmişti.

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'ten de şaşırtan açıklamalar geldi.

Yenilgiyi Fenerbahçe'nin sert oyununa bağlayan Surkis, ayrıca UEFA'nın sarı-lacivertli kulübe ceza vermesi gerektiğini savundu.

İşte Surkis'in o açıklamaları:

"Oyuncumun bacağı kopuyordu"

"Mircea Lucescu ile aynı fikirdeyim. Hakem bu maçın üstesinden gelemedi. Shaparenko'nun bacağı kopuyordu, VAR hiçbir şey yapmadı."

"Ceza alacaklarına eminim"

"UEFA'nın, Fenerbahçe taraftarının yaptıklarından dolayı tepki göstereceğine ve Fenerbahçe'nin büyük bir para cezası alacağına eminim. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da bize çok sert davrandılar. Taraftarın eylemlerini yetkililer değerlendirecektir. Bugünün futbolunda böyle davranışlara yer yok."