Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

Toplantıda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri yer aldı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantının başında Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz adaylığını açıkladı. Sonrasında konuşan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, nisan ayında yüksek divan kurulu başkanlığı seçimini gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Ben dahil 3 arkadaşımız adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Yüksek divan kurulu başkanlığı seçimi geçen yıl nisan ayında yapılsa görevi bırakacaktım. Görevimi sürdürüyorum. Adaylık herkese münasip. Şu ana kadar yeniden aday olacağıma dair hiçbir çalışma yapmadım. Ne zaman yapılırsa 'Varım' dedim." ifadelerini kullandı.

"BEN ALİ KOÇ'UN ADAYIYMIŞIM"

Kendisine yönelik karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Küçük, "Bundan rahatsızlık duyuyorum. Divan kurulu üyesi herkesin hakkı başkan olmak. Sanki benim hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma dönük onur kırıcı sözler duyuyoruz. Ben 2014'ten bu yana bu şerefli görevi ifa ediyorum. Bu nisan ayında ertelenmezse tekrar sandığa gitme gerçekleşecek. Ben yine adayım. Ben Ali Koç'un adamıymışım, 'Vefa Küçük'ü divan kurulunda devirelim, sırası gelince Ali Koç'la hesaplaşalım.' diyorlar. Bana Ali Koç yokken Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Kimsenin adamı değilim. Olmaya da niyetim yok. Adam gibi adam olduğum için adayım." diye görüş belirtti.

"HİZMETTEN DÖNERSEM NAMERDİM"

Çeşitli konularda kendisine yöneltilen eleştirileri göğüslemeye hazır olduğunu vurgulayan Vefa Küçük, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye hizmetten dönersem namerdim. 8 yıllık başkanlığımın 4 senesini Aziz Yıldırım'la geçirdim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe sevdalısı ama zor tarafları çok. Birbirimizi kırmadan 4 sene birlikte hizmet ettik. Ali Koç'la 4. senemiz. Kendisinin de zor tarafları var. Ben mevcut başkanlara hep destek verdim. Eğer onların uygulamalarında beğenmediğim hususlar varsa tenkitlerimi yaptım. Diğer kulüplerde olduğu gibi bunun şovunu yapmadım. Diğer kulüplerde başkanlarla divan kurulları arasında büyük çekişmeler oldu. Ben onu yapmadığım için çok hatalıyım. Bana ve Fenerbahçe'ye yakışanı yaptım. Aziz Yıldırım, dün basın toplantısı yaptı. 3 Temmuz'da bu acıyı yaşatanları dava edeceğini beyan etti. Bütün arkadaşlarımıza destek verdiğimizi ve hukuk savaşında onların yanında yer aldığımızı beyan etmek istiyorum. Diğer 2 başkan adayına tavsiyem, seçildikleri takdirde yönetim kuruluna destek versinler."

BURAK KIZILHAN: KUMPASA BAŞ KALDIRDIK

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile hedefler doğrultusunda sonuna kadar yürüyeceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Divan Kurulu Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştirdi. 3 Temmuz sürecine değinerek sözlerine başlayan Kızılhan, “Yargıtay 5. Ceza Dairesi beraat kararını onadı ve 3 Temmuz 2011’de onanan süreç 10 sene sonra nihayete erdi. Haksız ve hukuksuzca milyonların canını yakanlar, 'Fenerbahçe şike yaptı' diyenler bir kez daha hatırlanmamak üzere tarihe gömüldüler. Onur mücadelemizi kazandık, hain örgüte kurulan kumpasa baş kaldırdık. Bu hain kumpasta bedel ödeyen eski başkanımız Aziz Yıldırım’a, Şekip Mosturoğlu’na, İlhan Ekşioğlu’na ve yargılanan tüm kişilere, Fenerbahçe camiamıza geçmiş olsun demek istiyorum. Kulübümüz bu hain kumpastan alnının akıyla çıktı. Son kez masumiyetimiz tescillendi. Bu süreçte yapılan haksızlık, onursuzlukları unutmayacağız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir“ dedi.

Fenerbahçe’de sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira ile yolların ayrılmasına değinen Kızılhan, “Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra kulübümüzü, camiamızı bilen İsmail Kartal hocamızı getirdik. Hocamız önderliğinde, hedefler yolunda sonuna kadar yürüyeceğimize inancımız tamdır. Tek odağımız budur“ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporunu okudu. Mehmet Vodina, “Kulübümüz tüzüğünün ilgili maddelerine göre 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve içinde Fenerbahçe AŞ'nin de bulunduğu bağlı ortaklıklarının borcunun 5 milyar 977 milyon TL'dir" dedi.