Fenerbahçe Namibyalı forveti İstanbul'a getirdi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın yeni transferi Zenatha Goeieman Coleman, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.





Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcumuz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.