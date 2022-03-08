Fenerbahçe Miguel Crespo'nun bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Estoril’den 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Portekizli oyuncuyla Atletico Madrid ve Everton kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

Crespo en az 10 milyon euro

Sarı-lacivertliler, Crespo için 10 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Atletico Madrid’in devre arasında sarı-lacivertli kulübe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak Fenerbahçe’nin geri çevirdiği öğrenildi. Crespo için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 19 maça çıkan Portekizli oyuncu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Crespo'nun güncel değeri 2.5 milyon euro.