Fenerbahçe Maribor'u elerse rakibi kim olacak, kiminle eşleşecek veya kiminle oynayacak sorusu gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor'u elemesi durumunda, bir sonraki aşamada kiminle karşılaşacağı belli oldu. 10 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında Maribor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE MARIBOR'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Maribor'u saf dışı bırakan Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile Letonya temsilcisi Riga arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki kritik aşamalarından biri olacak.

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunun ilk maçları 24 Ağustos tarihinde oynanacak. Takımlar, bu aşamadaki mücadelelerin rövanşlarını ise 31 Ağustos'ta sahaya koyacaklar. Fenerbahçe'nin de yer aldığı bu süreç, futbolseverlere nefes kesen anlar yaşatmaya aday gözüküyor.

Ancak henüz Fenerbahçe'nin play-off turundaki maçının yayınlayacak kanal belli değil. Taraftarlar, takımlarının bu önemli mücadelesini hangi kanaldan izleyebileceklerini merakla bekliyorlar. Fenerbahçe'nin Avrupa macerasındaki son gelişmeleri yakından takip etmek isteyen futbolseverler, bu heyecan dolu süreci kaçırmamak adına dikkatli bir şekilde takip ediyorlar.