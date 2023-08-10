Fenerbahçe, Maribo'yu rahatlıkla yendi

Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Maribor'u 3-1 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırladı.

İlk yarı

15. dakikada maçtaki ilk tehlike Maribor kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko topu göğsüyle yumuşatıp, çaprazdan şutunu çekti. Ancak kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

35. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Zajc, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Dzeko, kale sahası önünde kafayı vurdu ancak kaleci Jug uzanarak topu kontrol etti.

39. dakikada İsmail Yüksek'in kafa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ferdi, meşin yuvarlağı kale sahası önündeki Zajc'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada kullanılan korner atışında Maribor defansının uzaklaştıramadığı top Peres'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda, savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun golüyle öne geçti.

62. dakikada İrfan Can Kahveci, skoru 2-0'a getirdi.

72. dakikada Maribor, Mark Strajnar'ın golüyle farkı 1'e indirdi.

90+3'te Tadic penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 2'ye çıkardı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.