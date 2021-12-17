Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber: Kırık var
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Umut Meraş'ın burun kemiğinde kırık tespit edildi.
Spor 17.12.2021, 20:12
Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Umut Meraş'ın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda Umut Meraş çarpışma yaşadı.
Yapılan kontrollerinde burun kemiğinde kırık saptanan Umut'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Kaynak: AA
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