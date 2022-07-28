Fenerbahçe Luan Peres ile anlaştı: Bu akşam İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'dan Luan Peres'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Luan Peres İstanbul'a geliyor

Fransız ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sözleşme detaylarını konuşmak için Peres'i İstanbul'a davet etti. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, bu akşam İstanbul'a geliyor.

Stoper ve sol bek oynuyor

Geçtiğimiz sezon başında Santos'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncu geride bıraktığımız sezon 49 karşılaşmada, 3 asist yapmıştı.

KAP'a bildirildi

Fenerbahçe, Luan Peres'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.