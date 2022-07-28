Fenerbahçe Luan Peres ile anlaştı: Bu akşam İstanbul'a geliyor
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Luan Peres ile anlaşma sağladı. Stoper ve sol bek olarak oynayabilen Peres'in bu akşam İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertliler ayrıca 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'dan Luan Peres'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Luan Peres İstanbul'a geliyor
Fransız ekibi ve oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sözleşme detaylarını konuşmak için Peres'i İstanbul'a davet etti. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, bu akşam İstanbul'a geliyor.
Stoper ve sol bek oynuyor
Geçtiğimiz sezon başında Santos'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncu geride bıraktığımız sezon 49 karşılaşmada, 3 asist yapmıştı.
KAP'a bildirildi
Fenerbahçe, Luan Peres'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0