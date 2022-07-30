Fenerbahçe Kulübü'nün borcu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün toplam borcu belli oldu. Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kürsüye çıkarak kulübün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon lira olduğunu açıkladı.

Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.