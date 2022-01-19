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Fenerbahçe krizden galibiyetle çıktı: 2-1

İsmail Kartal yönetiminde ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Spor 19.01.2022, 22:18
Fenerbahçe krizden galibiyetle çıktı: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

53. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bulunan Valencia'ya çıkardı. Ekvadorlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

71. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortaladı. Serdar Dursun'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #Altay #Süper Lig
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