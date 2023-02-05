Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelenecek mi?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesine elverişsiz hava koşulları engel oldu. Yeşil-beyazlı kafile, Konya’daki kar yağışı ve ardından havalimanı pistinde oluşan buzlanma yüzünden havalanamadı.

İlk olarak 16.35’te kalkması planlanan uçak, 5 saatlik rötardan sonra da havanın düzelmemesi nedeniyle İstanbul için kalkış yapamadı.