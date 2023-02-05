Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi
Konyaspor’u Fenerbahçe maçı için İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistindeki buzlanma nedeniyle kalkamadı. TFF maçı Salı gününe erteledi.
Spor 05.02.2023, 23:01
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesine elverişsiz hava koşulları engel oldu. Yeşil-beyazlı kafile, Konya’daki kar yağışı ve ardından havalimanı pistinde oluşan buzlanma yüzünden havalanamadı.
İlk olarak 16.35’te kalkması planlanan uçak, 5 saatlik rötardan sonra da havanın düzelmemesi nedeniyle İstanbul için kalkış yapamadı.
Pistin buz olması nedeniyle risk almak istemeyen Konyaspor Kulübü yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu görüşme yaparak maçın ertelenmesini talep etti. TFF ardından karşılaşmayı Salı gününe erteledi.
Karşılaşma, hava şartları engel olmasaydı Pazartesi saat 20.00’de başlayacaktı.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|20
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Villarreal
|20
|31
|6. Real Betis
|20
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|19
|22
|15. Sevilla
|19
|21
|16. Espanyol
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9