Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesine elverişsiz hava koşulları engel oldu. Yeşil-beyazlı kafile, Konya’daki kar yağışı ve ardından havalimanı pistinde oluşan buzlanma yüzünden havalanamadı.

İlk olarak 16.35’te kalkması planlanan uçak, 5 saatlik rötardan sonra da havanın düzelmemesi nedeniyle İstanbul için kalkış yapamadı.

Pistin buz olması nedeniyle risk almak istemeyen Konyaspor Kulübü yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu görüşme yaparak maçın ertelenmesini talep etti. TFF ardından karşılaşmayı Salı gününe erteledi.

Karşılaşma, hava şartları engel olmasaydı Pazartesi saat 20.00’de başlayacaktı.