Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae'nin transferi için İtalyan ekibi Napoli ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.