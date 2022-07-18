Fenerbahçe Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibin belli olacağı kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi bugün belli oluyor. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i elemesi durumunda, kuradan gelen takımla karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 13:00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Kiev'i eleyerek tur atlaması durumunda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
Monaco (Fransa)
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
Sturm Graz (Avusturya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)
Fenerbahçe'nin elenmesi durumundaki rakipleri
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'da karşılaşacağı rakibi de bugün belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:
Partizan (Sırbistan)
Slovácko (Çekya)
Başakşehir'in rakibi de belli oluyor
Maccabi Netanya ile eşleşen Medipol Başakşehir, rakibini elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi'de aşağıdaki takımlardan birisiyle eşleşecek. Konferans Ligi'nin kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.
Seri başı olan takımlar
İstanbul Başakşehir / Maccabi Netanya
Raków Czestochowa / Astana
Valmiera / Shkëndija
Sparta Prag / Viking
Seri başı olmayan takımlar
Spartak Trnava / Newtown
Breidablik / FK Buducnost Podgorica
Motherwell / Sligo Rovers
AIK / Vorskla Poltava
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31