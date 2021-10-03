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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 2-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona erdi.

Spor 03.10.2021, 18:04
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Karşılaşma, 2-1’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-lacivertli ekibi üstünlüğe taşıyan gol, dakikalar 16’yı gösterirken Berisha’dan geldi. Rossi’nin pasında topla buluşan Berisha’nın vuruşu, savunmadan da sekerek Kasımpaşa ağlarıyla buluştu.

Devrenin sonunda, 45+5. dakikada sahneye bu kez Luiz Gustavo çıktı. Yine Diego Rossi’nin servisiyle oluşan pozisyonda Gustavo, düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Dakikalar 53’ü gösterirken Kasımpaşalı Travnik, sol ayağıyla plase vuruşunda topu filelere gönderdi ve skoru tayin etti: 2-1.

Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Fenerbahçe, Milli araya lider girdi.

6 puanlı Kasımpaşa ise 16. sırada konumlandı.

Kaynak: TRT Spor

#fenerbahçe #Kasımpaşa #Süper Lig
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