Fenerbahçe, Kadıköy'de büyük farkla kazandı
Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Hatayspor'u 4-2 yenerek ligin dokuzuncu haftasına da galibiyetle girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. 6 gollü maçı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.
Taraftarının önünde maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, henüz 7. dakikada yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Yediği golün şokunu atlatamayan Hatayspor, bu kez 15. dakikada Bright Osayi-Samuel'in attığı golle 2-0 geriye düştü.
DZEKO HATAYI AFFETMEDİ
40. dakikada baskısını arttıran Fenerbahçe'de Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.
55. dakikada sol kanattan serbest vuruşta topun başına geçen Faouzi Ghoulam çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve durum 3-1 oldu.
63. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can kaleci Erce'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi ve durum 4-1 oldu.
Fenerbahçe'de 6 maç sonra kadroda yer alan Cengiz Ünder, 87. dakikada Dusan Tadic yerine oyuna dahil oldu.
Hatayspor'da sonradan oyuna giren Rayane Aabid, 90+4'te attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|9
|25
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpasa
|9
|15
|6. Hatayspor
|9
|14
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Trabzonspor
|8
|12
|10. Sivasspor
|9
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|9
|9
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|9
|8
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|8
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Bandırmaspor
|9
|16
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Boluspor
|9
|9
|14. Şanlıurfaspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|9
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
|4. Tottenham
|8
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|9
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Girona
|10
|25
|3. Atletico Madrid
|9
|22
|4. Barcelona
|10
|22
|5. Athletic Bilbao
|10
|18
|6. Real Sociedad
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Real Betis
|10
|14
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Villarreal
|10
|9
|15. Cadiz
|9
|9
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Mallorca
|10
|8
|18. Celta Vigo
|10
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
|3