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Fenerbahçe, Kadıköy'de büyük farkla kazandı

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Hatayspor'u 4-2 yenerek ligin dokuzuncu haftasına da galibiyetle girdi.

Spor 22.10.2023, 22:45
Fenerbahçe, Kadıköy'de büyük farkla kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. 6 gollü maçı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.

Taraftarının önünde maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, henüz 7. dakikada yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Yediği golün şokunu atlatamayan Hatayspor, bu kez 15. dakikada Bright Osayi-Samuel'in attığı golle 2-0 geriye düştü.

DZEKO HATAYI AFFETMEDİ

40. dakikada baskısını arttıran Fenerbahçe'de Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.

55. dakikada sol kanattan serbest vuruşta topun başına geçen Faouzi Ghoulam çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve durum 3-1 oldu.

63. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can kaleci Erce'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi ve durum 4-1 oldu.

Fenerbahçe'de 6 maç sonra kadroda yer alan Cengiz Ünder, 87. dakikada Dusan Tadic yerine oyuna dahil oldu.

Hatayspor'da sonradan oyuna giren Rayane Aabid, 90+4'te attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

#fenerbahçe
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