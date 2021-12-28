Fenerbahçe istiyordu: Löw kararını verdi

Sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, 17 haftanın ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör arayışlarına giren sarı-lacivertli yönetim, Slaven Bilic ve Joachim Löw'e teklif götürdü.

Leipzig veya Hertha Berlin

Alman basınından BILD'in haberine göre; Löw, şu anda Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor. Gideceği kulübün finansal olarak iyi bir seviyede olmasına dikkat edecek olan Alman hoca, transfer yapabilme şansının olması nedeniyle Leipzig ve Hertha Berlin'e sıcak bakıyor.

1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Joachim Löw, 38 maçta, 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.