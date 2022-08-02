Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, bir önceki sezonun kötü izlerini silmek peşinde. Hazırlık kampını Fiorentina galibiyetiyle tamamlayan Aslan, tüm konsantrasyonunu lige verirken transferde de önemli adımlar atmaya başladı. Bir dönem Fenerbahçe ile de ismi sıklıkla anılan yıldız oyuncu için girişimlerine başlayan Galatasaray, transferde aşama kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçtiğimiz sezon Burak Elmas yönetiminde oldukça kötü bir dönem geçiren Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor.

Dursun Özbek'in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte Okan Buruk'a teknik direktörlüğü emanet eden Aslan, transferde hareketli günler geçiriyor.

Dursun Özbek'in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte Okan Buruk'a teknik direktörlüğü emanet eden Aslan, transferde hareketli günler geçiriyor.

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu birçok yeni oyuncuyla takviye etti.

Son olarak orta sahaya Fredrik Midstjö'yü transfer eden Galatasaray, Marcao'nun gönderilmesinin ardından bir stoper takviyesi yapmayı düşünüyor.

Bu bölgeye yeni transfer edilen Abdülkerim Bardakcı olmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk, bir savunma oyuncusu daha istedi.

Galatasaray'ın stoper bölgesi için ilgilendiği isim ise bir dönem Fenerbahçe'nin de radarına girmişti.

O dönem Başkan Ali Koç, basın toplantısında isim vererek, "Almak istediğimiz ama alamadığımız oyuncular oldu. Sarr'ı alamadık" demişti.

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncu, sarı-lacivertli takımla anlaşamamıştı.

GALATASARAY'A İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR

Chelsea'nin savunma oyuncusu, ezeli rakip Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin gözbebeği konumundaki Malang Sarr, Chelsea'de bir türlü istediği forma şansını bulamadı.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in geçen sezon ligde yalnızca 550 dakika forma şansı verdiği Sarr, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyi düşünüyor.

Piyasa değeri 8 milyon euro olan 23 yaşındaki stoper, kariyerinde Nice ve Porto formaları da giydi.

Galatasaray, stoper için Barcelona'dan Oscar Mingueza'yı istiyordu.

Fakat İspanyol oyuncunun, Celta Vigo'ya gidişi tüm planları suya düşürdü. Cimbom da alternatif isimlere yöneldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Malang Sarr ile görüşüldüğü öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Malang Sarr ile görüşüldüğü öne sürüldü.