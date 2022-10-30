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Fenerbahçe İstanbulspor'u farklı geçti: 2-5

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin hat-trick yaptığı maçta deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi.

Spor 30.10.2022, 22:30
Fenerbahçe İstanbulspor'u farklı geçti: 2-5

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 5-2 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada penaltı kazandı. Atış için topun başına geçen Michy Batshuayi, 18. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ataklarını devam ettiren sarı-lacivertliler, 36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan İstanbulspor, 48. dakikada Topalli'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda 49. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, 66. dakikada 3 oyuncu değişikliğine gitti. Değişikliğin hemen ardından oyuna giren Osayi-Samuel'in hatalı pasında hızlı gelişen İstanbulspor atağında 67. dakikada yine Topalli farkı 1'e indirdi. Son bölümde baskısını artıran Fenerbahçe, 86. dakikada Enner Valencia, 88. dakikada ise Michy Batshuayi ile bulduğu gollerle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 maç sonunda puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

 Ligde üst üste 4. galibiyet

Fenerbahçe, İstanbulspor galibiyetiyle kazanma serisini sürdürdü.

Ligde sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini İstanbulspor'a karşı da devam ettirdi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta 14 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.

Ligde 4. kez 5 ve üzeri gol attı

Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti.

Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan sarı-lacivertliler, 4 müsabakada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.

İrfan, yine ceza sahası dışından attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından bir gole daha imza attı.

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan İrfan Can, sarı-lacivertli formayla bu sezon Avrupa'da 3 gole imza atmıştı.

Ligde de İstanbulspor karşısında takımının 2. golünü kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu kulvarda da gol sayısını 3'e yükseltti.

Öte yandan İrfan Can, ligde ve Avrupa'da attığı son 3 golü de ceza sahası dışından gerçekleştirdi.

- Batshuayi gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra üst üste attığı gollerle takdir toplayan tecrübeli oyuncu, İstanbulspor karşısında 18. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, 49. dakika kendisinin ikinci, takımının 3. golüne imza atarken, 88. dakikada "hat-trick" yapmayı başardı.

Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 2'si 11'de 5 maça çıkan Batshuayi, 3 gol atmayı başarmıştı.

Belçikalı forvet, ligde de 3'ü ilk 11'de 6. maçına çıkarken, gol sayısını 5'e yükseltti ve toplam 8 gole ulaştı.

Valencia'dan 1 gol daha

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, ligde 11. golüne ulaştı.

Ligde gol krallığı yarışında lider durumda bulunan tecrübeli golcü, 9'u ilk 11 olmak üzere 10 maçta 11. golünü kaydetti.

Kaleci Altay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, milli kalecileri Altay Bayındır'a destek verdi.

Geçtiğimiz haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus taraftarlardan destek istemişti.

Maç öncesinde kalecilerine destek olan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sırasında da Altay'ı her topla buluşmasında alkışlarla destekledi.

Kaynak: AA
#İstanbulspor #fenerbahçe #Süper Lig
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