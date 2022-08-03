Kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu transferde sona yaklaştı. Altay Bayındır ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra kadrosuna bir kaleci daha katmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu İzmir'de buldu.

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile anlaştı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kiralamak için Göztepe ile anlaşma sağladı. 1. Lig'e düşen İzmir ekibinde, takımdan ayrılmak isteyen Eğribayat'ın Fenerbahçe forması giymek istediği ve oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon 32 karşılamada süre alan İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.