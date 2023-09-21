Fenerbahçe ilk maçta rakibini yendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan ilk hafta maçlarıyla resmen başladı. İsmail Kartal'ın ekibi temsilcimiz Fenerbahçe ile Johannes Hoff Thorup yönetimindeki Danimarka takımı Nordsjaelland Macar hakem Gergo Bogar'ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maç sonucu: Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland

88' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Joshua King giren oyuncu Dusan Tadic

87' İrfan'ın ortasında Joshua King kafayı vurdu ancak top auta çıktı.

86' Nordsjaelland'da oyuncu değişikliği Zidan Sertdemir oyunda çıkan isim Andreas Schjelderup

80' Christian Rasmussen sol kanattan etkili bir şut çekti ancak Livakovic başarılı.

78' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Fred giren oyuncu Szymanski

69' Fred kazandığı topta ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

68' Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği çıkan isimler Mert Hakan, Batshuayi, Kent giren oyuncular İrfan Can, Umut Nayir ve İsmail Yüksek.

67' Nordsjaelland sol kanattan etkili geldi ancak top auta çıktı.

66' Fred hakeme itiraz ettiğinden dolayı sarı kart gördü.

60' Fred'in attığı uzun topta King istediği gibi topu kontrol edemedi top auta çıktı.

59' Nordsjaelland sol kanattan etkili gelmek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

55' Karambolde top Nordsjaellandlılarda kaldı Oliver Villadsen sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

55’ Gol… Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (Villadsen)

47' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz topu ağlara gönderdi.

47’ Goool… Fenerbahçe 3-0 Nordsjaelland (Serdar Aziz)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 2-0 Nordsjaelland

43' Mohammed Diomande, Crespo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü

40' Ibrahim Osman, Crespo'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

39' Marcus Ingvartsen'in vuruşunda Livakovic sağ köşeye giden topu çıkarmayı başardı

31' Fenerbahçe yaptığı presle kazandığı topta Michy Batshuayi karşı karşıya hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

30’ Goool… Fenerbahçe 2-0 Nordsjaelland (Batshuayi)

29' Nordsjaelland sol kanattan gelmek istese de pasın şiddeti hızlı. Top auta çıktı.

24' Ryan Kent'in kullandığı serbest vuruşta Crespo kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

24’ Goool… Fenerbahçe 1-0 Nordsjaelland (Crespo)

13' Nordsjaelland ceza sahasına hızlı girmek istedi ancak pas doğrudan Livakovic'e gitti.

11' Nordsjaelland'ın kullandığı köşe vuruşunda Livakovic topu almayı başardı.

5' Sol taraftan açılan ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

4' Ryan Kent'in ceza sahası dışından çektiği şut rakip savunmadan geri geldi

3' Nordsjaelland sağ kanattan ceza sahasına girdi ama Livakovic kalesinden ayrılıp topun kontrolünü sağladı.

1' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarıya çıktı.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibi ile karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabaka EXXEN platformunda canlı yayınlanıyor.

Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetiyor. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapıyor. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Crespo, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi

Nordsjaelland: Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen