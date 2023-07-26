Fenerbahçe ilk maçını farklı skorla kazandı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçını 5-0 kazandı.
Spor 26.07.2023, 23:03
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 mağlup ederek, avatanjı yakaladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı.
Kadıköy'deki karşılaşma Sarı lacivertlilerin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin gollerini; 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 13. dakikada Ryan Kent, 60. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Szymanski ve 88. dakikada ikinci yarı oyuna giren Joshua King kaydetti.
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