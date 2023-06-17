Fenerbahçe ile CHP'yi karıştıran Uğur Dündar istifa etti

Fenerbahçe'de göreve başladığı günden bu yana spor kulübünü parti gibi takdim eden Uğur Dündar, en son konuşmasında bir kez daha, "Fenerbahçe Cumhuriyet'in kalesidir" şeklinde konuşmalar yaparak kendini savunmaya çalışınca ıslıklandı. Dündar, kulüpte istenmediğini anlayınca da, "Mustafa Kemal'in askeriyim" diyerek istifa etti.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ıslıklanınca istifa etti pic.twitter.com/cRpLsuvCKy — ENSONHABER (@ensonhaber) June 17, 2023