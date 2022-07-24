Fenerbahçe ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı stoper Brezilya'da buldu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencisi olan Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Kim Min Jae'nin takımdan ayrılma kararıyla birlikte yeni stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Sarı-lacivertli takım, Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı
29 yaşındaki stoper ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Gustavo Henrique için Flamengo'ya 2.7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuya senelik bonuslar da dahil olmak üzere 1.1 milyon euro maaş verecek. Henrique'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Bu sezon toplamda 10 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti. Flamengo, Gustavo Henrique'yi 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan kadrosuna katmıştı.
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