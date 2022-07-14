Fenerbahçe iki transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Lacivertliler ayrıca Joshua King ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini resmen duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 4 yıl olduğu belirtildi.

İşte o açıklama:

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

KİNG DE AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un ardından Joshua King'le de sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı Lacivertliler, Norveçli forvet oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalad.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.



Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.



Joshua King’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Milliyet