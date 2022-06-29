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Fenerbahçe, hazırlık maçında AL Shamal'ı 4-2 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında Katar ekibi AL Shamal'ı 4-2 mağlup etti.

Spor 29.06.2022, 19:52
Fenerbahçe, hazırlık maçında AL Shamal'ı 4-2 yendi

Can Bartu Tesisleri'ndeki karşılaşmayı Can Cengiz, Ogün Kamacı, Oğuz Kaan Çalışır hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Attila Szalai, Kim Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Mbwana Samatta onbiriyle çıktı.

Konuk ekip ise Bou Bakar Seck, Khalid Mubarak, Homamed Jabari, Nani Matias, Abdevaziz Mutwali, Amjad Attwan, Zaid Bounovs Abulros, Jassim Shanin, Mohsen Al Yazidi, Ali Alwan, Rahan Al Bayati onbiriyle maça başladı.

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını Bruma'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Mert Hakan Yandaş dışında tüm oyuncularını değiştirerek başlayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır-Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel-Burak Kapacak, Kim Min Jae-Yiğit Efe Demir, Attila Szalai-Steven Caulker, Ferdi Kadıoğlu-Filip Novak, İrfan Can Kahveci-İsmail Yüksek, Miha Zajc-Dimitris Pelkas, Luis Henrique-Rossi, Bruma-Valencia, Mbwana Samatta-Mergim Berisha değişikliklerini yaptı. 59. dakikada ise Mert Hakan Yandaş yerini Serdar Dursun'a bırakırken, 75. dakikada Caulker-Uğur Kaan Yıldız değişikliği yapıldı.

Katar ekibi 54. dakikada Amjad Attwan'ın golüyle skoru 1-1 yaparken, 60. dakikada Enner Valencia sarı-lacivertli ekibi 2-1 üstünlüğe taşıdı. 66. dakikada Berisha serbest vuruştan attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi. 75. dakikada Mohammed Al Sayed skoru 3-2 yaparken, 88. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-2 kazandı.

- Maçtan notlar

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Emre Mor, mücadeleyi Can Bartu Tesisleri'ndeki kondisyon salonunun balkonundan, maçta forma giymeyen sarı-lacivertli oyuncularla birlikte izledi.

AL Shamal ile oynanan mücadelede 6 futbolcu forma giymedi. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Miguel Crespo, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'ın yanı sıra tedavisi devam eden Arda Güler oynamadı.

Sezonun sona ermesinin ardından milli takımlarının kamplarına giden Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miha Zajc ile tedavisi sona eren Kim Min Jae ilk kez sezon öncesi oynanan bir hazırlık maçında görev yaptı.

#fenerbahçe
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