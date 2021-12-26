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Fenerbahçe hata yapmadı: 2-0

Süper Lig'de 3 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Spor 26.12.2021, 21:58
Fenerbahçe hata yapmadı: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 10. dakikada Filip Novak ve 73. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

Fenerbahçe, böylece Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Sarı-lacivertliler, son 3 müsabakada 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, ilk yarıyı 32 puanla tamamladı. Ligde 9 maçtır kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci Yarı

56. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Mesut Özil'in pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

61. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Aabid'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde yükselen Wallace topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Valencia, soldan bindiren Pelkas'ın önüne pasını gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Pelkas, açısını düzeltip ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-0

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Novak'ın 2. golü

Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı.

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta ağları sarsan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Pelkas, bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, bu sezon ilk golüne imza attı.

Bu sezon yaşadığı omuz sakatlığı ve teknik direktör tercihi nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, Süper Lig'de çıktığı 9. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon 5. kez gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 5. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ile Altay'ı 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini gole kapatmıştı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisi sürdü

Sarı-lacivertli taraftarlar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından önce başkan Ali Koç ve yönetime gösterdiği tepkiyi müsabaka esnasında ve sonrasında da sürdürdü.

Taraftarlar, Fenerbahçe'nin karşılaşmada rakibine üstünlük kurmasına rağmen futbol takımının son dönemde yaşadığı kötü gidiş nedeniyle tepki gösterdikleri başkan Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe taraftarı, oyundan alınan futbolcuları da protesto etti. Taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a maç boyunca ıslıklarla protestoda bulundu.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #Yeni Malatyaspor #Süper Lig
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