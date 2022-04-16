Fenerbahçe, Göztepe'yi rahat geçti: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, kaleci Piric ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı: 2-0.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

5 maçlık seri

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını da 11'e düşürdü.

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle serisini 5 maça taşıdı.

Bu sezon 3 kez 3 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk 4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta Galatasaray karşısında elde ettiği galibiyetle ulaşmıştı.

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.

Galatasaray maçıyla serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ilk 5 maçlık serisini de Göztepe karşısında elde etti.

Son 9 maçta 8. galibiyet

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle çıkışını sürdürdü.

Son haftalarda gösterdiği başarılı performansla taraftarlarını memnun eden sarı-lacivertliler, 9. maçında 8. galibiyetini elde ederken, 1 de beraberlik yaşadı.

Bu sezon ikinci kez 3 maçlık gol yememe serisi

Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez 3 maç üst üste gol yemedi.

Sezonun ilk 3 maçında Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'a karşı gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu süreçte 9 puan toplamıştı.

Fenerbahçe, uzun bir sürenin ardından aynı seriyi Yukatel Kayserispor, Galatasaray ve Göztepe karşısında da yakalamış oldu.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydettiği penaltı vuruşu VAR kararı sonucu geldi.

Sarı-lacivertlilerin 80. dakikada soldan geliştirdiği atakta Rossi gol çizgisinde topa dokunamadı. Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonucunda 82. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, fileleri havalandırdı.

Maçın 68. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Arda, bu golle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor müsabakalarından sonra bu sezon ligdeki 3. golünü atmış oldu.

Pelkas, sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 27. dakikasında kendini yere bırakan 28 yaşındaki futbolcu, oyuna devam etmek istedi ancak 30. dakikada bir kez daha kendini yere bırakarak sedyeyle oyun alanını terk etti.

Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamazken, taraftar tecrübeli oyuncuya alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Dimitris Pelkas, 31. dakikada yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

Altay'dan kritik kurtarışlar

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe karşısında kurtarışlarıyla dikkat çekti.

Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı.

Valencia, 5 maç sonra

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından forma giydi.

Sakatlığının ardından uzun süre forma giyemeyen ve son olarak 27. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında kısa süre oynayan Valencia, 69. dakikada Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil oldu.

İsmail Kartal'a tribünden büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca teknik direktörleri İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kartal lehine tezahüratlarda bulunan tribünlere, tecrübeli hoca da alkışlarla karşılık verdi.

Taraftar sayısı

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakayı 42 bin 123 kişinin izlediği öğrenildi.