Fenerbahçe Gomez için gün sayıyor

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona giriş yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya golcü bir oyuncu katmak isteyen sarı-lacivertliler, Maxi Gomez transferini bitirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe Maxi Gomez için gün sayıyor

26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu ile senelik 2.4 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Valencia'ya son teklifini iletti. Sarı-lacivertliler, 8 milyon euro + başarı bonusları ve bir sonraki satıştan yüzden 20 pay teklifini, İspanyol kulübüne sundu. Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.

Maxi Gomez geride bıraktığımız sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta, 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.