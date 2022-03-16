Fenerbahçe gençlere yöneldi: 6 imza birden

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 17 yaşındaki Arda Güler, 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 17 yaşındaki Melih Bostan, 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ve 15 yaşındaki İsak Vural ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.