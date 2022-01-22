Fenerbahçe galibiyeti koruyamadı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi.

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Valencia, ceza sahasına koşu halinde olan Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun içeriye kestiği top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

8. dakikada Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Valencia'nın altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topa Zajc ayağını koyarak kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Pedro Henrique'nin ortasına iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada soldan ceza sahasına inen Osayi-Samuel, pasını boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye verdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasıyla topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etti.

52. dakikada Caner Osmanpaşa'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Sefa Yılmaz hareketlendi. Berke Özer, kalesini zamanında terk edip ceza yayına kadar çıktı ve topu uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin yerden direk dibine doğru vuruşunda kaleci tekrar topu çeldi. Boşta kalan topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı arka direğe doğru havalandırdı. Nazım Sangare son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

73. dakikada Pedro Henrique sol çaprazdan arka direğe kesti. Sefa Yılmaz'ın kafa pasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

74. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına Pedro Henrique geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

85. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan yerden içeriye kestiği topa defans müdahale etti. Boşta kalan topa Sefa Yılmaz'ın vuruşunda kaleci son anda ayaklarıyla müdahale etti.

86. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden gelişine volesinde meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.