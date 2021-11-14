Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın günü tedavi ile geçirdiği, İrfan Can Kahveci'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.