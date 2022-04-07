Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

TFF, Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak..