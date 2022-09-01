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Fenerbahçe, forma sponsoru ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe Kulübü, forma sponsoru AVIS ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Spor 01.09.2022, 18:40 01.09.2022, 18:42
Fenerbahçe, forma sponsoru ile sözleşme uzattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takımının forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 2022-2023 sezonu için sözleşme bedeli 109.000.000 lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." denildi.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #forma sponsoru
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