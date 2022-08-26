Fenerbahçe Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatıyor
Teknik direktör Jorge Jesus öncülüğünde Fenerbahçe'deki performansını yükselten ve attığı gollerle adından bahsettiren Enner Valencia, sarı-lacivertli takımla sözleşme görüşmeleri için masaya oturuyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile yeniden sözleşme imzalanmak istiyor. Fenerbahçe'nin Valencia'ya yapacağı teklifin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
Bu sezon attığı gollerle sıkça adından söz ettiren Enner Valencia, bu performansının karşılığını yeni sözleşmeyle almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun sisteminde bu sezon 6 karşılaşmada, 6 gol ve 1 asistle oynayan Ekvadorlu oyuncu, sarı-lacivertli takımla masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe Valencia ile sözleşme yenileyecek mi?
Fenerbahçe yönetiminin, Valencia'nın menajerini İstanbul'a davet ettiği ve sözleşme görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımdan bu sezon 1.3 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmak istiyor.
Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
28 Ağustos 2020 tarihinde Tigres'ten bedelsiz bir şekilde transfer edilen Enner Valencia'nın sözleşmesi, 30 Haziran 2023 yılında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0