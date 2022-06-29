Fenerbahçe, Emre Mor'un transferi için prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü oyuncu Emre Mor'un transferi için prensipte anlaşıldığını duyurdu.
Spor 29.06.2022, 07:02
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
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