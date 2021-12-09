Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçının izlenebileceği şifresiz kanallar
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçı olan Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt mücadelesi saat 20.45'ten itibaren EXXEN platformundan canlı olarak izlenecek. Ancak bu maçı şifresiz ve üstelik yasal olarak izlemek de mümkün.
Spor 09.12.2021, 17:16
FENERBAHÇE EINTRACHT FRANKFURT MAÇI ŞİFRESİZ KANAL LİSTESİ
Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Türkiye'den Exxen,
İtalya'dan Sky Calcio 2,
İngiltere'den Sky Sports 1,
Portekiz'den Sport TV1,
Güney Afrika'dan SupérSport 3,
Yunanistan'dan Nova Sports 3,
Romanya'dan Digi Sport 1,
Sırbistan'dan Aréna Sport 4,
Fransa'dan béIN Sports FR,
Rusya'dan NTV Plus Futbol 2,
Polonya'dan C+ Family,
Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD,
Avusturya'dan SRF Zwéi,
İsrail'den TVé La 1 5 SPORT,
Almanya'dan HD Sky Sport 5,
Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV bu maçı canlı olarak verecek.
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açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. İstanbul Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gazişehir Gaziantep
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Yeni Malatyaspor
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Çaykur Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Manchester United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton & Hove Albion
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle Utd
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atlético Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alavés
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8