Fenerbahçe deplasmandan 3 puan çıkardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Sebastian Szymanski attı. Boşnak futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını üçe çıkardı. Dzeko'nun golünde asisti yapan isim Cengiz Ünder oldu. Milli oyuncu, Avrupa kariyerinin ardından Fenerbahçe'de de ilk asistini Dzeko'ya yaptı.

FRED VE CENGİZ SAHNE ALDI

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 2. haftasında Yılport Samsunsspor'a konuk olan Fenerbahçe'de yeni transferleri Fred ile Cengiz Ünder ilk kez formayı giydi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor, 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Twente ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ardından ligde Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ligde bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Benasser), Ntcham (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Bola (Dk. 86 Muhammet Ali Özbaskıcı), Emre Kılıç (Dk. 71 Osman Çelik), Fofana (Dk. 59 Marius), Laura

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Djiku, Serdar Aziz (Dk. 78 Mert Müldür), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Tadic, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Szymanski), Fred (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Cengiz Ünder (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 78 Mehmet Umut Nayir)

Goller: Dk. 62 Dzeko, Dk. 90+8 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 97 Drongelen (Yılport Samsunspor), Dk. 97 Mert Müldür (Fenerbahçe)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Fofana'nın pasında Ntcham'ın ceza sahasında dışından sert şutu direğin dibinden top auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takım mutlak golü kaçırdı. Emre Kılıç'ın ara pasında Fofana, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı çalımlayarak boş kaleye topu yuvarladı. Son anda araya giren Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahasından uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top direği sıyırarak auta çıktı.

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

55. dakikada sarı-lacivertliler gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu kaleci Okan Kocuk, son anda çizgiden çeldi.

62. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2

Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı.