Fenerbahçe'den rakibine gol yağmuru

Süper Lig lideri Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçı 5-0'lık net skorla kazandı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe'de Szymanski, mücadelenin 2:02. dakikasında gol atarak Süper Lig rekorunu kırdı. Szymanski'nin attığı gol, bu sezon Süper Lig'deki en erken gol olarak kaydedildi.

İkinci yarının başında sahaneye çıkan İrfan Can, Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu topu önünde buldu ve topu ağlara yolladı.

63'de İrfan Can'ın mükemmel getirdiği ve şahane pas verdiği topta Edin Dzeko klas bir vuruşla farkı üçe çıkaran golü attı.

75'de Joshua King'in sol kanattan getirip kaleye çektiği şut savunmadan sekerek Tadic'in önünde kaldı.Tadic, kalecinin yanından topu ağlara yolladı ve mücadelede durum 4-0 oldu.

Son anlarda da baskısını sürdüren Fenerbahçe'de uzatma anlarında sahneye çıkan Joshua King, maçın skorunu 5-0 olarak belirledi.

İLHAN PALUT'TAN MAÇ SONRASI AÇKILAMALAR

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Süper Lig'de birçok maça çıktığını ancak hiç bu kadar zor durumda kalmadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, zor maç olacağını bilerek maça çıktıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin bugün oyununu daha üst noktalara taşıdığını anlatan Palut, "Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. İki yarınında başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve kötü bir görüntü oldu. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Bu genç takımın yeniden öz güveninin kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Futbolcularımızı mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok iyiydi, onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çok çabuk toplar kaybettiklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı. Fenerbahçe'ye karşı gelememek aslında maç öncesinde bildiğimiz şeyler. Fenerbahçe için sadece kadro kalitesi dersek basite indirgemek, emeği görmezden gelmek olur. Bu kaliteyi istek, coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Bunun çözümü yok mu, bu kadar karşılıksız mı kalmalıydık dersek elbette hayır. Ayağımıza gelen topları çabuk kaybettik, dakika dakika öz güvenimizi yitirdik."