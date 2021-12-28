Fenerbahçe'den Napoli'ye ret

Futbolda ara transfer dönemi yaklaşırken, Türkiye ve Avrupa'da çeşitli transfer iddiaları ortaya atılıyor. Son olarak İtalyan medyasından La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai'yi manşetine taşımıştı.

Napoli'de bir stoper Kostas Manolas'ın Olympiakos'a transferi ve diğer stoper Kalidou Koulibaly'nin de Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile mücadele edecek olmasından dolayı stoper arayışı hızlandı

Napoli'de bir stoper Kostas Manolas'ın Olympiakos'a transferi ve diğer stoper Kalidou Koulibaly'nin de Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı ile mücadele edecek olmasından dolayı stoper arayışı hızlandı. Habere göre Genk'in 23 yaşındaki stoperi Jhon Lucumí ile Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoperi Szalai listedeki iki isim.

Fenerbahçe'nin ise Napoli'nin teklifine nasıl yaklaşacağı merak konusuydu.

Apollon Limasol'den transfer edilen ve Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Szalai, bu sezon sarı lacivertlilerle 25 resmi maça çıktı.

İtalyan gazeteci Niccolo Ceccarini'nin haberine göre ise Napoli, Szalai için Fenerbahçe'ye bir kiralama teklifi sundu.

Yapılan bu teklifin Fenerbahçe tarafından reddedildiği iddia edildi.

Habere göre Fenerbahçe, kiralama ile beraber satın alma opsiyonu da dahil olmak üzere bu tarz tekliflere sıcak bakmıyor.

Kaynak: NTVSPOR