Fenerbahçe'den milli maç sonrasında flaş paylaşım

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8'inci maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Serdar Dursun ve 90+9'uncu dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.

Letonya'nın tek golü ise 70'inci dakikada Merih Demiral'ın kendi ağlarını sarsmasıyla geldi. Ay-Yıldızlılar bu galibiyetle birlikte Dünya Kupası umutlarını devam ettirdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı gündeme oturdu

A Milli Takımımızın, Letonya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürmesinin ardından, Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

Sarı-lacivertli takım yaptığı paylaşımda 1959 öncesi şampiyonlukları kastederek, "Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada yankı uyandırdı. Taraftarların bazıları Fenerbahçe lehine yorumlar yaparken bazıları da bu konunun milli maç sonrasında gündeme getirilmemesi gerektiğini savundu.