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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe' Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Başakşehir maçı sonrası Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un açıklamalarına gönderme yaptı. Karşılaşmada penaltılarının verilmediğini ifade eden Bilecik, "Pozisyonun linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz" dedi.

Spor 23.10.2022, 16:18
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'de kulüp başkan vekili Erol Bilecik, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bilecik, "Müthiş öngörüsü olan başta Jorge Jesus olmak üzere tüm teknik kadromuza teşekkürler. Ligin en az gol yiyen takımıyla karşılaştık. Biz de en fazla gol atan takımıyız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok keyifli bir maç oldu ama her şeyden önce futbolcularımızın 90 dakikayı aşan bütün bu süreç boyunca göstermiş oldukları mücadeleye, azme ve müthiş derecede uğraşıya tekrardan şükranlarımı paylaşıyorum" diye konuştu.

"Verilmeyen penaltının linkini adalet arayanlara göndereceğiz"

Güzel bir akşam yaşadıklarını ve farklı yorumlamak istemediğini aktaran Bilecik, şöyle devam etti:

"O kadar muazzam bir futbol oynandı ki günün sonu itibarıyla hepsinin canlı gözlerle tanık olduğu verilmeyen penaltımız var. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Futbolda hafta içerisinde de gerçekten adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen muhtelif örnekleri, konuşanları gördük. Biz de bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle göndereceğiz. İnşallah lig haftası bitince, salı günü o arkadaşlardan adaletin ne tarafında olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz."

"Adalet, diyenlerin üslubuna dikkat etmesi gerekir"

Futbolda adaletin, herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey olduğunu ve bu istekleri anlayabileceklerini kaydeden Bilecik, "Bu konuda 'Adalet peşinde koşuyoruz' diyenlerin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Haksızlıklar içerisinde adaleti arar pozisyondalar. Üslup, haklı olmaktan önemlidir. İşte sanki olay yerinde katil var, katil arayanlar, bulan var vesaire. Gerçekten bugüne kadar görmediğimiz kelimeler, tanımlamalar ortaya konuyor. Bunlar futbolun adaletine, gidişatına yakışmıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde uzun bir yolculuk süreci olduğunu ve kendi açılarından 10. haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Bilecik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yolun başındayız. Buradan taraftara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman daha neticesi belli olmamış unvana, yeteri kadar oturmamış olan bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Şampiyonluk kelimeleri hak ettiğimiz şeyler ama uzun haftalar var. Maç maç gideceğiz ve her hafta maç bittikten sonra bir sonraki haftanın heyecanına bürüneceğiz. Önden hazırlık yapmamıza gerek yok. Herkesi burada sabra, heyecanın devamına ve aşkla takımı desteklemeye davet ediyorum."

#fenerbahçe #Galatasaray
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