Fenerbahçe'den forvet operasyonu!

Geçtiğimiz sezondan beri en önemli ihtiyacı net bir santrfor olan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un "O bölgede 4 oyuncum var" açıklaması, forvet transferinin yapılmayacağına dair dedikoduları artırmıştı.

Ancak Başkan Ali Koç bu konuda net konuştu ve "Santrfor alacağız" diyerek ateşi yaktı. Sarı-Lacivertliler golcü için düğmeye bastı.

Gündemdeki 1 numaralı aday yeniden Sörloth. Daha önce yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe, Kim Min-Jea'nin satışı sonrası bu kez masaya güçlü oturacak.

Leipzig'in bonservis olarak 10 milyon Euro'luk beklentisi var. Yönetim, bu rakamı aşağı çekip, transferi bitirmek istiyor.

Boupendza ayrılmak istiyor

Listedeki bir diğer oyuncu ise Aaron Boupendza... Katar'da mutlu olmayan ve Al Arabi'den ayrılmak istediği konuşulan 25 yaşındaki Gabonlu yıldız, Fenerbahçe'nin radarında.

Bir önceki sezon Süper Lig'de gol kralı (22) olan Boupendza'nın şartları araştırılıyor. Fenerbahçe'nin golcü gündeminde, adı sır gibi saklanan 2 aday daha bulunuyor.

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