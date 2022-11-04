banner38

Fenerbahçe'den bir zafer daha: 0-2

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun son hatasında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Spor 04.11.2022, 01:07
Fenerbahçe'den bir zafer daha: 0-2

İlk yarı

5. dakikada sağdan Arda Güler'in ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

10. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında Osayi-Samuel'in ters vuruşunda ceza sahası içinde Buyalskiy topu önünde buldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlak ceza yayı üzerinde Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

34. dakikada Dinamo Kiev savunmasının hatasında ceza sahası dışında kaleciden önce araya giren Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solunda Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarı

53. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Vanat, kaleci Altay'dan sıyrıldı ancak topu ayağından açtı. Kaleci Altay'ın vuruş açısını kapattığı oyuncu, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

60. dakikada Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda yerden vuruşunda, Bushchan meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza yayı sol çaprazından Lincoln Henrique'nin sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

84. dakikada Alioski'nin soldan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Rennes sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalarak 12 puanla grubu 2. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için kuralar 24 Şubat tarihinde çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Arda, Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Bu sezon ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamamasına karşın 2 gol kaydeden Arda, Avrupa'da ise 3. kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.

Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Arda Güler, gol sevincinde formasının içinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösterdi. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan genç oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

Öte yandan Arda, takımının ikinci golünde Arao'ya pasını veren isim oldu.

Arda, 64. dakikada alkışlar içerisinde yerini Emre Mor'a bıraktı.

Fenerbahçe grubunda 2'den az atmadı

Fenerbahçe, B Grubu'nda oynadığı her maçta rakip filelere en az 2 gol atma başarısı gösterdi.

Takipçisi Rennes'e karşı 5, AEK Larnaca'ya karşı 4 gol kaydeden sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'e de 4 gol attı.

Sarı-lacivertliler, grubunda 6 maç sonunda 13 gol kaydetti.

Arao'nun ilk golü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.

30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.

Taraftarlardan Jorge Jesus'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus lehine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, maçın son anlarında Portekizli teknik adamın ismini haykırarak deneyimli teknik adama sevgi gösterisi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
#Dinamo Kiev #fenerbahçe #UEFA Avrupa Ligi
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 32
2. Barcelona 12 31
3. Atletico Madrid 12 23
4. Real Betis 12 23
5. Real Sociedad 12 22
6. Athletic Bilbao 12 21
7. Osasuna 12 20
8. Villarreal 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Valencia 12 15
11. Real Valladolid 12 14
12. Mallorca 12 13
13. Almeria 12 13
14. Getafe 12 13
15. Espanyol 12 11
16. Celta Vigo 12 11
17. Girona 12 10
18. Sevilla 12 10
19. Cadiz 12 10
20. Elche 12 4
banner23