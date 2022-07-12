Fenerbahçe'den bir transfer daha: Arao ile anlaşma tamam
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Spor 12.07.2022, 22:51
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için oyuncunun kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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