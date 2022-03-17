Fenerbahçe'den ayrılacak olan Berke Özer'e Galatasaray talip oldu

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek Türk ve genç oyunculardan Berke Özer takımıyla anlaşmaya varamadı. 21 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda 4 yıllık Fenerbahçe kariyeri bitecek.

Ajansspor'un haberine göre Berke Özer'e Galatasaray talip oldu. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin istenilen performansı vermemesi sonucu Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışına çıktı. 21 yaşındaki eldiveni gündemine alan Galatasaray, Berke Özer'den ret cevabını aldı.

Berke Özer kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Sosyal medyadaki baskı nedeniyle bir dönem Instagram hesabını kapatan Özer, Türkiye'de kalmak istemiyor.

Berke Özer neler yaptı?

Altınordu altyapısında yetişen Berke Özer, 2018 yazında 2.5 milyon Euro'ya transfer oldu. İlk sezonunu a takımda geçiren genç kaleci, sonraki sezonu Belçika ekiplerinden Westerlo'da geçirdi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Berke Özer, Altay Bayındır'ın yokluğunda 19 karşılaşmada görev aldı. Özer 5 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: NTVSPOR